Scomparso Robert A. Altman, fondatore di ZeniMax Media

Un’altra tragedia colpisce il mondo dei videogiochi: Robert A. Altman, co-fondatore e CEO di ZeniMax Media, è morto all’età di 74 anni. L’annuncio è stato dato dall’account Twitter di Bethesda, che l’ha ricordato come “un vero visionario, un amico, e uno che credeva nello spirito delle persone e nel potere di ciò che potevano compiere unendo le forze.” Al cordoglio espresso da Bethesda si sono unite anche altre personalità dell’industria; Geoff Keighley, ad esempio, ha descritto Altman come una persona che “ha contribuito così tanto all’industria dei videogiochi nel corso di vari decenni, e personalmente, ricorderò sempre come lui e Bethesda mi hanno sempre incoraggiato e fornito supporto fin dall’inizio dei The Game Awards.”

Condividi con gli amici Inviare