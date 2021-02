Overwatch 2 e Diablo IV non usciranno nel 2021

Brutte notizie per chi sperava di mettere le mani su Overwatch 2 e Diablo IV entro la fine di quest’anno. Sebbene riceveremo degli aggiornamenti su entrambi i giochi nel corso della prossima BlizzCononline, Activision Blizzard ha confermato che questi due videogiochi non vedranno la luce nel 2021.

Come riportato dall’analista Daniel Ahmad, la notizia è stata data direttamente dalla compagnia nel corso dell’ultimo incontro con gli investitori. Inoltre, pare che Overwatch 2 possa uscire nel corso del 2022, mentre per Diablo IV è possibile che sia necessario attendere più a lungo dal momento che non è ancora stato fissato un generico periodo di lancio.

A questo punto, cari appassionati delle opere della Casa di Irvine armatevi di pazienza.

