The Amazing American Circus uscirà su PC e console a maggio

Klabater e Juggler Games, rispettivamente autori di Crossroad Inns e My Memory of Us, hanno annunciato la data di uscita di The Amazing American Circus.

Il videogioco che ci metterà nei panni del gestore di un circo caduto in disgrazia sarà disponibile dal 20 maggio prossimo non solo su PC, ma anche su console PlayStation, Xbox e Switch. Per l’occasione è stato confezionato il nuovo trailer di gameplay che trovate qui in alto, mentre approfittando dello Steam Games Festival è stata pubblicata anche un’apposita demo. La versione dimostrativa sarà disponibile fino alla fine del Festival, dunque fino al 9 febbraio.