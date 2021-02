Overwatch: al via l'evento del Capodanno Lunare 2021

Blizzard Entertainment ha dato il via all’evento Capodanno Lunare 2021 sui server di Overwatch (il primo, per il secondo bisognerà attendere un po’) per festeggiare l’arrivo dell’Anno del Bue.

L’evento è disponibile su tutte le piattaforme fino al 25 febbraio e permette di mettere le mani su una serie di oggetti di personalizzazione estetica inediti. Per farlo bisognerà completare le nuove sfide settimanali e partecipare alla nuova rissa Cacciatore di Taglie. Di seguito i dettagli:

NUOVA RISSA: CACCIATORI DI TAGLIE

Il giocatore che ottiene la prima uccisione del match diventa il Bersaglio, mentre tutti gli altri diventano Cacciatori di Taglie.

Quando il Bersaglio viene ucciso, il giocatore che ha inflitto il colpo di grazia diventa il nuovo Bersaglio.

Cacciatori di Taglie entrerà a far parte della rotazione Arcade dopo il Capodanno Lunare.

SFIDE SETTIMANALI

Le Sfide Settimanali fanno ritorno per l’evento Capodanno Lunare, permettendoti di sbloccare ricompense a tempo limitato vincendo nove partite ogni settimana.

Le ricompense includono diverse icone, spray e modelli epici! Settimana 1: Baptiste Medico di Terracotta Settimana 2: McCree Xiake Settimana 3: Reaper Guardia Imperiale



NUOVI OGGETTI COSMETICI

5 modelli leggendari Orisa Demone Toro Ashe Tigre Cacciatrice Bastion Drago di Fuoco Echo Kkachi Widowmaker Serpe Bianca

3 modelli epici

Icone e spray