Guilty Gear Strive: ecco le date dell'open beta su PS4 e PS5

Non vedete l’ora di gettarvi nella mischia e provare Guilty Gear Strive? Sarete felici di sapere che Bandai Namco e Arc System Works hanno appena annunciato le date dell’open beta di questo picchiaduro che si terrà su PS4 e PS5 a partire dal 19 e fino al 21 febbraio.

L’open beta permetterà ai giocatori di provare 13 dei personaggi del gioco per iniziare a scoprire, provare e combattere contro altri lottatori controllati dalla AI oppure scontrarsi con altri utenti online. Non è tutto però giacché la versione di prova supporterà il cross-play tra PlayStation 4 e PlayStation 5.

Infine, Bandai Namco e Arc System Works hanno predisposto una piattaforma online sulla quale registrarsi e avere così accesso all’open beta di Guilty Gear Strive con un giorno di anticipo, il 18 febbraio. Segnaliamo che l’accesso anticipato è limitato fino all’esaurimento dei codici, dunque invitiamo gli interessati a registrarsi in fretta.

Segnaliamo che Guilty Gear Strive sarà disponibile dal 9 aprile non solo su PS4 e PS5, ma anche su PC.