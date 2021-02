Metro: Last Light Redux e For The King sono gratuiti sull'Epic Games Store

Epic Games Store ha predisposto ben due regali questa settimana: gli utenti della piattaforma possono riscattare Metro: Last Light Redux, versione rimasterizzata del secondo capitolo della serie FPS targata 4A Games, e For The King, roguelite che prende ispirazione dai giochi da tavolo firmato da IronOak Games.

Entrambi i giochi sono dipsonibili fino all’11 febbraio. Per riscattarli basta come sempre dirigersi sulle apposite pagine dei relativi prodotti (qui per Metro: Last Light Redux e qui per For The King) e cliccare sul pulsante “Ottieni”.

Epic Games ha inoltre svelato quale videogioco sarà gratuito la prossima settimana: si tratta dell’RPG strategico in salsa fantascientifica Halcyon 6.

