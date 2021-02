Monster Train: il DLC The Last Divinity arriverà a fine marzo

Lo studio di sviluppo Shiny Shoe ha annunciato che il prossimo DLC di Monster Train, intitolato The Last Divinity, sarà disponibile a partire dal 25 marzo. Il contenuto aggiuntivo includerà il clan Wurmkin, che dopo una fase di public beta intrapresa nel corso del mese di gennaio, viene descritto come “molto bilanciato” e quindi più che pronto ad affrontare la divinità che dà il titolo al DLC.

The Last Divinity, il cui prezzo si aggirerà intorno ai 10€ (11,99$) includerà anche degli eventi speciali, dal nome di Concealed Caverns. Ricordiamo che di recente Monster Train è anche stato aggiunto all’offerta Xbox Game Pass.