Sony acquisice l'1,9% della parent company di From Software

Nel corso del suo ultimo resoconto finanziario, la Kadokawa Corporation ha reso noto di aver venduto l’1,93% delle sue azioni alla produttrice di smartphone CyberAgent e la stessa quantità a Sony. Nell’ambito videoludico, Kadokawa è nota in particolare per essere la parent company di From Software, che ha acquisito nel 2014. L’accordo non fa menzione esplicita di pratiche di esclusività, né tantomeno sembra accennare a una futura acquisizione diretta dello studio di Hidetaka Miyazaki.

Piuttosto, Kadowaka intende sfruttare il maggiore legame con Sony per espandere la sua presenza nel campo dei videogiochi e dell’animazione, e “massimizzare il valore delle IP che già possediamo”, come segnalato da VGC. Di sicuro, però, questa mossa non fa che rendere ancora più saldo il legame fra From Software e Sony Interactive Entertainment, che già dura ormai già dagli anni ’90. Molti dei suoi titoli, incluso il relativamente recente Bloodborne, sono infatti esclusive PlayStation.