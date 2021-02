Mass Effect Legendary Edition: BioWare viene incontro ai modder

Quando si ha un titolo ampio come i vari Mass Effect, c’è sempre una nutrita community di modder che si dedica ad aggiustarne, rifinirne o modificarne vari aspetti. E, con l’annuncio di Mass Effect Legendary Edition, una collezione dei primi tre capitoli della serie riproposta con migliore grafiche più al passo con i tempi, sembra che BioWare non se ne sia dimenticata. A dichiarare la cosa è stato il project director Mac Walter in persona, intervenendo in una discussione sull’argomento su Twitter.

“Siamo entrati in contatto con alcuni membri della comunità di modder per capire come a) tenere aggiornati tutti sui cambiamenti che influenzeranno i mod esistenti e b) assicurarci che la comunità di modder possa avere successo. È un processo in corso, e ne parleremo più in dettaglio entro il lancio.” Ottime notizie, dunque, per chi ama trafficare con i mod.