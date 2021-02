Windjammers 2: un nuovo trailer rivela l'Arcade Mode

Dotemu ha rilasciato un nuovo trailer per Windjammers 2, gioco basato sul tirarsi fortissimo addosso dei dischi di plastica. Il video, della durata di circa in un minuto, si concentra sull’Arcade Mode, modalità singleplayer che permetterà ai giocatori di fare pratica con le meccaniche di gioco e di scoprire la storia dei vari personaggi. E a proposito di personaggi, il trailer conferma anche il ritorno di Steve Miller, atleta che ha dalla sua un’ottima agilità e un talento naturale per i tiri ad effetto.

Per Windjammers 2 è disponibile fino al 9 febbraio una demo su Steam, che fra le altre cose permette di mettere alla prova il rollback netcode del gioco. Dotemu ha infatti deciso di ascoltare le richieste della comunità, che ha domandato a gran voce l’implementazione di questa tecnologia. Il titolo è previsto per PC e Nintendo Switch, ma non ne è ancora nota la data di lancio.