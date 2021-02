Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo rinviato nuovamente

Sembra che il remake di Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo non stia andando incontro a particolare fortuna. Dopo una prima presentazione che aveva suscitato qualche perplessità fra i fan del Principe, il gioco era stato rinviato di due mesi, e la data di lancio spostata a marzo. Sembra però che neanche questo tempo aggiuntivo sia stato ritenuto insufficiente per portare a termine l’opera. E così, come annunciato tramite un post sui social, il team di sviluppo si è visto costretto a rinviare ancora una volta il progetto, questa volta a data da definirsi.

Stando a quanto dichiarato, “il tempo aggiuntivo garantirà ai nostri team il tempo necessario per creare un remake che sia al passo con i tempi rimanendo però fedele all’originale.” Prince of Persia: Sabbie del Tempo è attualmente previsto per PC, PS4 e Xbox One, e in sviluppo presso Ubisoft Pune e Ubisoft Mumbai.