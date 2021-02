Raya e l'ultimo drago: ecco il trailer ufficiale del nuovo film Disney

Disney ha rivelato il trailer ufficiale del suo prossimo film d’animazione, intitolato Raya e l’ultimo drago. Creato dai Walt Disney Animation Studios, il film sarà disponibile a partire da marzo nei cinema, e dal 5 marzo su Disney+ con Accesso VIP. Diretto da Don Hall (Big Hero 6) e Carlos López Estrada (Blindspotting) e prodotto da Osnat Shurer (Oceania) e Peter Del Vecho (Frozen – Il Regno di Ghiaccio, Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle), il film trae ispirazione dalle culture e dai popoli dell’Asia sudorientale.

Raya e l’ultimo drago ci porta nella terra di Kumandra dove, 500 anni prima dell’inizio del film, i draghi si sono sacrificati per proteggere l’umanità da una terribile minaccia. Ma con il passare dei secoli, il sospetto e la diffidenza sono tornati a diffondersi e le varie tribù umane sono in continuo conflitto. Una giovane guerriera, Raya, è decisa a porre fine a queste divisioni e a riunire il suo popolo; per farlo, però, avrà bisogno di aiuto, e in particolare di quello dell’ultimo drago sopravvissuto.

Il cast di doppiatori italiani include l’attrice Luisa Ranieri (Virana), l’attrice e doppiatrice Jun Ichikawa (Namaari; Jun Ichickawa ha prestato la sua voce anche ad Hanako Arasaka in Cyberpunk 2077), l’attore e conduttore Paolo Calabresi (Tong) e l’attrice Vittoria Schisano (Generale Atitaya). Gli influencer Emanuele Ferrari, Vatinee Suvimol e Maryna hanno prestato la propria voce per un cameo, insieme alla cantante Camille Cabaltera che, inoltre, interpreta il brano nei titoli di coda della versione italiana del film.