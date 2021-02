Final Fantasy XIV: annunciata l'espansione Endwalker

Square Enix ha annunciato Final Fantasy XIV: Endwalker, la prossima espansione del suo MMO di successo. La presentazione è avvenuta nel corso del Final Fantasy XIV Announcement Showcase, e ha incluso un teaser di presentazione dal taglio cinematografico. Teaser per modo di dire, in realtà, visto che dura ben tre minuti.

Final Fantasy XIV: Endwalker rappresenterà la conclusione dell’arco narrativo iniziato con A Realm Reborn, e porterà i nostri eroi nel lontano regno di Hydaelyn e perfino sulla luna. Stando a quanto dichiarato da Square Enix, l’espansione “segnerà un nuovo inizio per l’amato MMO, preparando il palcoscenico a nuove avventure che vecchi e nuovi fan potranno godersi assieme.” Ovviamente, non ci sarà solo trama in questo prossimo passo di Final Fantasy XIV: inclusi nell’espansione saranno anche nuove professioni, un level cap aumentato, aggiornamenti al battle system, tutta una serie di nuove sfida da affrontare e tanto altro ancora.

Endwalker sarà disponibile a partire dall’autunno 2021 su PC, Mac, PS4 e PS5. Avete letto bene: a margine dell’annuncio, Square Enix ha anche annunciato la versione PlayStation 5 del suo MMO, che lancerà il 13 aprile e includerà supporto a 4K, frame rate migliorati, tempi di caricamento più rapidi e altro ancora. Chi già possiede la versione PS4 potrà fare il passaggio alla versione next gen senza nessun costo aggiuntivo. Square Enix ha anche preparato un trailer che ci permette di vedere la versione PS5 in azione.