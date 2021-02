Microsoft in trattative con Paradox Interactive: partnership in vista?

Secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando in queste ore, Microsoft sarebbe in trattative con Paradox Interactive, il publisher noto principalmente per i suoi titoli strategici e per Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2.

Stando a quanto riportato su Reddit, infatti, le due compagnie sarebbero vicine a un accordo di partnership che potrebbe avere a che vedere con il servizio Xbox Game Pass. È quindi probabile che altri videogiochi targati Paradox Interactive possano approdare in futuro nel catalogo del servizio, come il recente Crusader Kings III, già disponibile sin dal lancio nell’offerta del Game Pass per PC. Difficile che l’accordo riguardi un’acquisizione, in ogni caso.

Non è tutto, però, perché al di là di quanto appena riportato circa Paradox, le indiscrezioni parlano anche della possibilità che alcuni giochi Ubisoft possano entrare a far parte del catalogo di Xbox Game Pass, mentre Microsoft starebbe continuando a lavorare alla retrocompatibilità di alcuni vecchi titoli SEGA. In entrambi i casi, le aggiunte dovrebbero arrivare nel corso dell’anno.

