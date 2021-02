Hitman 3: presto sarà possibile trasferire i livelli di Hitman 2 su PC

IO Interactive afferma di aver trovato una soluzione per permettere di trasferire in Hitman 3 i livelli di Hitman 2 ai possessori di quest’ultimo su Steam.

La compagnia danese ha dichiarato di aver individuato la fonte del problema e di essere al lavoro per testare la soluzione che renderà possibile il trasferimento. IO Interactive assicura in ogni caso che la soluzione sarà disponibile già entro la fine del mese, dunque non bisognerà attendere a lungo prima che sia effettivamente possibile importare i livelli da Steam all’Epic Games Store.

