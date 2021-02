Ys IX: Monstrum Nox è disponibile su PS4

Dopo una lunga attesa, Ys IX: Monstrum Nox è finalmente disponibile in Europa nel formato per PS4, per questo motivo NIS America e Nihon Falcom hanno confezionato e diffuso un apposito trailer di lancio.

Questa la sinossi del gioco, qui recensito da Daniele Cucchiarelli: “Il famoso avventuriero Adol “the Red” Christin e il suo compagno Dogi arrivano a Balduq, una città annessa all’Impero Romunico. Mentre Adol è in prigione, incontra una misteriosa donna di nome Aprilis che lo trasforma in un Monstrum, un essere con doni soprannaturali e il potere di esorcizzare i mostri. Ora, Adol deve allearsi con i suoi compagni Monstrum per respingere le temibili minacce che emergono da una dimensione oscura chiamata Grimwald Nox, oltre a svelare i misteri della maledizione del Monstrum e la verità dietro i disordini all’interno di Balduq.”

Segnaliamo, infine, che Ys IX: Monstrum Nox sarà disponibile anche su PC e Nintendo Switch nel corso della prossima estate.