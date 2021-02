Final Fantasy XIV: ecco i dettagli della patch 5.5

In attesa di mettere le mani su Endwalker, la nuova espansione di Final Fantasy XIV presentata pochi giorni fa, Square Enix ha diffuso alcune informazioni circa la patch 5.5 in arrivo prossimamente che introdurrà nuovi contenuti e modifiche.

Intitolata Death Unto Dawn, questa patch verrà divisa in due parti e porrà le basi per l’espansione Endwalker. La prima parte proporrà il terzo capitolo dell’espansione YoRHa: Dark Apocalypse, il raid di alleanza ispirato a NieR con i contenuti creati dagli autori ospiti Yosuke Saito e Yoko Taro. Di seguito tutti i dettagli:

Nuove missioni principali – L’aggiornamento della storia, diviso in due parti, aprirà la strada alla storia di Endwalker.

– L’aggiornamento della storia, diviso in due parti, aprirà la strada alla storia di Endwalker. Nuovo raid di alleanza – Il terzo capitolo della serie di raid di alleanza YoRHa: Dark Apocalypse, ispirati a NieR.

– Il terzo capitolo della serie di raid di alleanza YoRHa: Dark Apocalypse, ispirati a NieR. Nuove missioni “Sorrow of Werlyt” – La conclusione della missione del Warrior of Light e di Gaius per impedire lo sviluppo del progetto che riguarda le macchine da guerra dell’impero.

– La conclusione della missione del Warrior of Light e di Gaius per impedire lo sviluppo del progetto che riguarda le macchine da guerra dell’impero. Nuova sfida: The Cloud Deck – I giocatori possono affrontare in questa nuova sfida le temibili Diamond Weapon ai livelli di difficoltà Normal ed Extreme.

– I giocatori possono affrontare in questa nuova sfida le temibili Diamond Weapon ai livelli di difficoltà Normal ed Extreme. Nuovo dungeon: Paglth’an – I giocatori possono affrontare questo nuovo dungeon insieme ad altri avventurieri o, grazie al Trust System, con un gruppo di personaggi non giocanti.

– I giocatori possono affrontare questo nuovo dungeon insieme ad altri avventurieri o, grazie al Trust System, con un gruppo di personaggi non giocanti. Nuove missioni “Save the Queen ” – Oltre all’aggiunta della nuova area “Zadnor”, sarà aggiunta la possibilità di migliorare le proprie armi Resistance fino al livello finale.

” – Oltre all’aggiunta della nuova area “Zadnor”, sarà aggiunta la possibilità di migliorare le proprie armi Resistance fino al livello finale. Nuova sfida Unreal – Verrà scatenata sugli eroi di livello 80 la nuova versione più impegnativa di una primal esistente, che offrirà ai giocatori una nuova sfida e l’occasione di ottenere premi unici.

Verrà scatenata sugli eroi di livello 80 la nuova versione più impegnativa di una primal esistente, che offrirà ai giocatori una nuova sfida e l’occasione di ottenere premi unici. Aggiornamenti per creatori – Grazie ai nuovi contenuti della patch 5.5, i creatori di alto livello potranno ottenere riconoscimenti speciali e strumenti di creazione unici.

– Grazie ai nuovi contenuti della patch 5.5, i creatori di alto livello potranno ottenere riconoscimenti speciali e strumenti di creazione unici. Aggiornamento Ishgard Restoration – Gli abitanti di Firmament organizzeranno periodicamente delle Fêtes per celebrare il completamento della ricostruzione.

– Gli abitanti di Firmament organizzeranno periodicamente delle Fêtes per celebrare il completamento della ricostruzione. Aggiornamento “modalità Explorer” – La modalità Explorer sarà estesa a tutti i dungeon di livello 70 e permetterà di esplorarli senza pericoli e acquisire spettacolari e divertenti immagini anche con cavalcature e minion. D’ora in poi sarà anche possibile eseguire Performance Action nei dungeon, come suonare strumenti musicali.

– La modalità Explorer sarà estesa a tutti i dungeon di livello 70 e permetterà di esplorarli senza pericoli e acquisire spettacolari e divertenti immagini anche con cavalcature e minion. D’ora in poi sarà anche possibile eseguire Performance Action nei dungeon, come suonare strumenti musicali. Aggiornamenti Performance Action – Ora i giocatori possono cambiare strumento mentre suonano. In più verrà aggiunto un nuovo strumento.

– Ora i giocatori possono cambiare strumento mentre suonano. In più verrà aggiunto un nuovo strumento. Modifiche ai job per le azioni PvE e PvP, nuove consegne personalizzate, aggiornamento della pesca oceanica, nuove cavalcature e altro ancora.

Questa prima parte dell’aggiornamento 5.5 sarà disponibile il 13 aprile.