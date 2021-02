Nioh 2 Complete Edition: segnalati problemi di prestazioni su PC

Anche il secondo capitolo delle avventure soulslike di Team Ninja è da poco arrivato su PC, ma sembra che Nioh 2 Complete Edition soffra di qualche problema di ottimizzazione. Andando a vedere la pagina delle recensioni su Steam, infatti, a margine dei commenti che elogiano la qualità del gioco e la quantità di contenuto, ne possiamo trovare diversi che invece sottolineano prestazioni non adeguate all’hardware posseduto. E d’altronde, già il nostro Simone Rampazzi, in sede di recensione, non aveva mancato di sottolineare quanto l’ultima fatica di Team Ninja fosse esigente in termini di hardware.

Oltre a questo, sembra anche che chi deciderà di affrontare le sfide di Nioh 2 Complete Edition armato mouse e tastiera si troverà ad avere a che fare con prompt dei comandi basati sui tasti del pad DualShock. Un inconveniente, inutile dirlo, alquanto fastidioso, ma che non dubitiamo gli sviluppatori provvederanno ad aggiustare.