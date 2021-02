343 Industries cerca un producer per un nuovo progetto su Halo

Nonostante Halo Infinite sia ancora in lavorazione – e previsto per l’autunno del 2021 – sembra che 343 Industries stia già riflettendo sul futuro della serie. Lo studio è infatti alla ricerca di un producer che “assista nello sviluppo di un nuovo progetto nell’universo di Halo.” La ricerca di questa figura lavorativa indica un progetto ancora nelle sue prime fasi di sviluppo, quindi è improbabile che i lavori veri e propri siano iniziati, e difficilmente 343 ci si dedicherà a pieno regime finché non avrà completato Halo Infinite.

Purtroppo, l’offerta di lavoro è molto cauta nel non offrire dettagli aggiuntivi a occhi indiscreti, quindi è difficile anche speculare su cosa sarà questo progetto. Noi, in ogni caso, siamo curiosi di scoprirlo.