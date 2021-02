Bugsnax: possibile l'arrivo su altre piattaforme?

Uno dei giochi più bizzarri degli ultimi tempi è sicuramente Bugsnax. Nel titolo creato dagli autori di Octodad: Dadliest Catch, altro lavoro caratterizzato da una bizzarria estrema, interpretiamo strani personaggi che mangiano insetti a forma di alimenti e vedono il loro corpo mutare in base a ciò che hanno mangiato (e se non ci credete, andate a vedervi il trailer). Bugsnax è attualmente disponibile su PC, PS4 e PS5, ma sembra che Young Horses non voglia escludere un suo arrivo su altre piattaforme.

Nel corso di un’AMA su Reddit, infatti, uno degli sviluppatori ha risposto a un utente che domandava di un’eventuale uscita su Switch con “speriamo di poter portare Busgnax su altre piattaforme, ma non abbiamo ancora né deciso né annunciato quali.” Una dichiarazione che, se da un lato sembra escludere la cosa a breve termine, dall’altro lascia la porta aperta.