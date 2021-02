The World Ends With You: rivelata la sigla della serie animata

Non manca troppo tempo al lancio della serie animata di The World Ends With You, che ricordiamo andrà a seguire le vicissitudini di Neku e i suoi scontri con i Reaper, riprendendo gli avvenimenti del gioco del 2007. E per tenere alta la soglia dell’attenzione, sembra proprio che il canale ufficiale di Square Enix abbia deciso di condividere quella che sarà la sigla.

Il profilo Twitter ufficiale della serie ha anche annunciato la data precisa della prima trasmissione, che avrà luogo il 9 aprile ma solo in Giappone. Non ci sono informazioni in merito a un lancio in Occidente, ma non dubitiamo che Square Enix sia interessata a far sì che l’anime sia disponibile a un pubblico più ampio possibile. Ricordiamo, infatti, che il rilancio di The World Ends With You non si limita a questa serie, ma anche a un nuovo seguito attualmente previsto per PS4 e Nintendo Switch.