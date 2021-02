Blood Bowl 3 torna a mostrarsi con un nuovo trailer, rivelati i team al lancio

Il sanguinoso gioco di football ambientato nell’universo di Warhammer Fantasy è tornato a farsi vedere con un nuovo trailer. Niente gameplay aggiornato, purtroppo, ma abbiamo trovato comunque divertente il breve video, e perfettamente in tema con lo spirito di Blood Bowl 3. Occhio all’errore di battitura.

Chissà se quei boccali di birra saranno disponibili anche nel gioco. Di sicuro a chi gioca con i nani la cosa non dispiacerebbe. Cyanide e Nacon non hanno ancora rivelato una data di lancio precisa per Blood Bowl 3, ma pochi giorni fa gli sviluppatori hanno provveduto a confermare quali saranno i 12 team disponibili al lancio:

Black Orcs

Imperial Nobility

Chaos Chosen

Chaos Renegade

Dark Elves

Dwarfs

Elven Union

Humans

Nurgle

Old World Alliance

Orcs

Skaven

Ricordiamo, inoltre, che a breve dovrebbe avere inizio la fase di closed beta del titolo.