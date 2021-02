Black Myth: Wukong torna a farsi vivo per il Capodanno cinese

Game Science ha pubblicato un nuovo trailer di Black Myth: Wukong in occasione del Capodanno cinese e celebrare così l’arrivo dell’Anno del Bue.

Il video di gameplay mostra i progressi fatti dal team di sviluppo nel corso degli ultimi mesi, offrendoci la possibilità di dare uno sguardo agli scontri adrenalici contro nemici tratti dalla mitologia asiatica. Non mancano delle sequenze di combattimento contro alcuni dei boss che saranno presenti nel gioco completo.

A tal proposito, Black Myth: Wukong è ancora nel vivo dei lavori, pertanto è purtroppo sprovvisto di una data di uscita. Tuttavia sappiamo che il gioco è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S.