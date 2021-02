Electronic Arts acquisisce Glu Mobile per 2,1 miliardi di dollari

Electronic Arts ha annunciato di aver raggiunto un accordo con Glu Mobile per l’acquisizione di quest’ultima.

Come riportato da GamesIndustry, il colosso statunitense sborserà un totale di 2,1 miliardi di dollari per l’acquisto della totalità delle azioni di Glu Mobile, società specializzata nello sviluppo di videogiochi freemium per dispositivi Android e iOS. La compagnia che può contare su un totale di 800 dipendenti ha realizzato titoli del calibro di Covet Fashion, Deer Hunter, Design Home, Diner Dash, Disney Sorcerer’s Arena, MLB Tap Sports Baseball, e Kim Kardashian Hollywood.

L’acquisizione dovrà essere approvata dall’assemblea dei soci delle rispettive società e dalle autorità competenti, pertanto Electronic Arts prevede di concludere l’operazione entro la fine di giugno.

