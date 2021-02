Deck13 apre uno studio a Montreal, svilupperà un nuovo videogioco

Deck13, la realtà tedesca autrice di Lords of the Fallen e dei due The Surge, ha aperto un nuovo studio di sviluppo a Montreal, in Canada.

Focus Home Interactive, che ha acquisito la compagnia di Francoforte la scorsa estate, fa sapere che questa succursale canadese si occuperà dello sviluppo di un nuovo videogioco i cui lavori sono già partiti e dovrebbero concludersi nel corso del 2022.

Bocche cucite sulla natura di questo progetto, che potrebbe però essere annunciato già nei prossimi mesi. Restiamo quindi in attesa di informazioni più precise, sperando di non dover attendere a lungo per un annuncio ufficiale.

