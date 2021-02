Ecco Warhammer 40.000: Battlesector, nuovo strategico per PC e console

Slitherine e Black Lab Games, lo studio di sviluppo autore di Battlestar Galactica Deadlock e Starhammer, hanno annunciato Warhammer 40.000: Battlesector, un nuovo videogioco di strategia in arrivo nei prossimi mesi su PC e console.

Ambientato nei giorni successivi all’invasione di Baal, il mondo natale degli Space Marine del capitolo dei Blood Angels, da parte della flotta tiranide Leviathan, Warhammer 40.000: Battlesector vedrà proprio queste due forze scontrarsi per il dominio del pianeta. Il gioco potrà contare su una campagna single player in cui al giocatore spetterà il compito di guidare lungo una serie lineare di missioni i figli di Sanguinus sotto il comando del sergente Carleon dell’Ottava Compagnia.

Non mancherà la possibilità di affrontare schermaglie contro nemici controllati dall’IA, oppure partite multiplayer online contro giocatori umani (ma chissà, magari qualcuno potrebbe essere controllato dalla Mente Alveare). Sarà disponibile anche la modalità multiplayer hotseat, che permette di affrontare un amico in locale sullo stesso sistema.

Per quanto riguarda il gameplay vero e proprio, questo sarà basato su un sistema a turni che permetterà ai giocatori di guidare le diverse squadre sul campo di battaglia, dando loro ordini in base alle capacità delle unità e del loro equipaggiamento. Immancabile un sistema di coperture per preservare le squadre dal fuoco nemico, la possibilità di richiedere attacchi aerei dal quartier generale, oppure spendere punti acquisiti durante le missioni per acquisire nuove unità ed equipaggiamento.

Warhammer 40.000: Battlesector sarà disponibile a maggio su PC tramite Steam, mentre arriverà su PS4 e Xbox One nel corso dell’estate.