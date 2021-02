GTA V supera quota 140 milioni di copie vendute

A quasi otto anni dal lancio, GTA V continua ad essere un incredibile successo di vendite. Il titolo di Rockstar ha infatti da poco superato l’impressionante traguardo di 140 milioni di copie piazzate sul mercato, una cifra che ben pochi giochi possono sognarsi di raggiungere. A confermare il numero è stato il giornalista Geoff Keighley, che ha inoltre sottolineato come il 2020 sia stato il secondo anno migliore in termini di vendite, dopo il 2013.

Il continuato interesse per GTA V è dovuto indubbiamente alla sua componente online, che grazie a un parco di attività ampio e continuamente aggiornato ne assicura la permanente presenza nei posti alti delle classifiche di vendita. Se però siete fra chi spera di vedere presto un GTA VI che soddisfi anche le esigenze di chi è più interessato al singleplayer, non temete: Rockstar non si è dimenticata di voi.