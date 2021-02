Anthem Next si trova un bivio, presto la decisione di EA

Tanti ricorderanno come il lancio di Anthem sia stato uno dei casi del 2019. Il progetto a cui BioWare aveva dedicato lunghi anni non aveva infatti incontrato il successo di pubblico sperato e, a pochi mesi dal lancio, Electronic Arts aveva deciso di interrompere gli aggiornamenti e avviare un progetto di rilancio con un team ristretto. Nel corso dei mesi, sparuti sono stati gli aggiornamenti in merito, che però allo stesso tempo facevano trasudare la passione del team dedicato ad Anthem Next.

Sembra, però, che i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro del titolo. Come segnalato da Jason Schreier su Bloomberg, che cita fonti interne, nel corso di questa settimana i piani alti di Electronic Arts si riuniranno per valutare lo stato del progetto e decidere se espanderne il team – BioWare infatti avrebbe bisogno di 90 persone, rispetto alle 30 attuali – o se piuttosto cessare definitivamente i lavori su Anthem Next. Electronic Arts, dal canto suo, ha rifiutato di commentare quelle che ha definito “voci e speculazioni”, ma d’altro canto Jason Schreier ha dimostrato più volte la sua affidabilità. Vedremo quali novità riserveranno i prossimi giorni allo sfortunato progetto, che di recente ha dovuto fare a meno di Chris Dailey.