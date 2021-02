Evil Genius 2: World Domination, rivelati ben dieci minuti di gameplay

Dopo qualche trailer e video di presentazione, Rebellion ha deciso di fare sul serio. Lo studio ha infatti condiviso ben dieci minuti di gameplay di Evil Genius 2: World Domination, che ci permettono di dare un’occhiata ai primi passi sulla strada per diventare supercattivi in piena regola. Insomma, penserete mica di partire subito con le minacce su scala globale, no?

Fonamentale nei nostri piani di conquista del mondo sarà stabilire una rete criminale diffusa su tutti i continenti, così da poter minare chi vorrebbe fare di tutto per fermarci. Ovviamente, fondamentale sarà anche l’espansione e miglioramento del nostro nascondiglio segreto. A giudicare dal video, sembra proprio che Evil Genius 2: World Domination sarà caratterizzato dallo stesso humor che distingueva il primo capitolo. Il gioco lancerà il 30 marzo su PC.