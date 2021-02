La prossima espansione di The Outer Worlds arriverà entro aprile

È passato ormai qualche mese dal lancio di Pericolo su Gorgone, la prima espansione di The Outer Worlds, ma ancora non è arrivato nessun annuncio ufficiale in merito al prossimo capitolo delle avventure spaziali di casa Obsidian. Qualcosa, però, spunta dai resoconti fiscali per il Q3 2020 di Take-Two Interactive. Andando a vedere i titoli che il publisher ha deciso di mettere in evidenza, troviamo infatti anche un paragrafo dedicato al gioco di ruolo, che nella sua seconda parte riporta quanto segue:

“[Pericolo su Gorgone] è stata rilasciata su PS4, Xbox One e PC, ed è disponibile singolarmente o a un prezzo ridotto come parte del The Outer Worlds Expansion Pass, che includerà anche The Outer Worlds: Murder on Eridanos, la seconda espansione che arriverà su PS4, Xbox One e PC nel corso di quest’anno fiscale, e su Nintendo Switch nel corso del 2021.” L’anno fiscale si chiude ad aprile; sembra che non ci vorrà dunque molto prima di poter tornare a vivere nuove avventure nello spazio.