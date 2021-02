NieR Reincarnation: novità sullo stato della versione in lingua inglese

I più attenti fan della serie creata da Yoko Taro ricorderanno sicuramente come, nel corso dell’ultimo Tokyo Game Show, Square Enix aveva annunciato che il gioco mobile NieR Reincarnation sarebbe arrivato anche sul mercato occidentale. I mesi passati nel frattempo non sono certo stati forieri di ricche novità, e a questo ha deciso di rimediare il direttore del progetto. Tramite i canali social del gioco, infatti, Daichi Matsukawa ha deciso di condividere una lettera rivolta ai fan.

Nella lettera, Matsukawa si scusa per la carenza di aggiornamenti, prima di chiarire che la localizzazione del gioco in lingua inglese è in via di svolgimento; questo lavoro includerà non solo i testi ma anche il doppiaggio (anche se non dubitiamo ci sarà chi preferirà le voci originali). Oltre a questo, il team di sviluppo si sta anche prendendo il tempo per sistemare i bug individuati in seguito al lancio giapponese di NieR Reincarnation. Sembra, però, che ci sarà ancora da aspettare prima di sapere la date di registrazione e di lancio.