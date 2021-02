MSI presenta il mouse Clutch GM41 Lightweight e le cuffie Immerse GH20

Doppia novità per MSI: il produttore di hardware ha deciso infatti di presentare due nuovi prodotti in contemporanea. Il primo dei due è il mouse Clutch GM41 Lightweight, che come suggerito dal nome, può contare su un peso leggerissimo: appena 65g. La leggerezza non va però a scapito della qualità costruttiva, dato che il Clutch GM41 Lightweight può contare su un sensore a 16000 dpi e switch OMRON pensati per reggere fino a 60 milioni di click. Il mouse è dotato anche di un cavo FrixionFree, progettato per ridurre la frizione, e ovviamente dei led RGB Mystic Light. Il prodotto è in vendita a partire da oggi al prezzo di 49,90€.

Secondo prodotto presentato da MSI è il set di cuffie Immerse GH20, e anche in questo caso la leggerezza è stata al primo posto nelle considerazioni. Queste cuffie pesano infatti appena 245g, presentano un look classico senza illuminazione RGB e compatiblità con PC, Mac, console e dispositivi mobile tramite il jack da 3,5mm. I cuscinetti in da 2,5mm sono stati progettati per essere morbidi al tocco, e la qualità dell’audio è garantita da driver da 40mm al neodimio. Le Immerse GH20 presentano anche un solido archetto in metallo, e sono in vendita a partire da oggi al prezzo di 34,90€.