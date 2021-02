Crash Bandicoot 4 arriverà su PC, PS5, Series X|S e Switch

Il 2021 segna il 25° anniversario di Crash Bandicoot, e quale modo migliore di festeggiarlo che non far arrivare Crash Bandicoot 4: It’s About Time su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch? Nessuno, devono essersi detti quelli di Toys for Bob, che hanno lavorato sodo per assicurarsi il loro titolo diventi disponibile anche su queste piattaforme.

La versione console di Crash Bandicoot 4 sarà disponibile a partire dal 12 marzo; per quanto riguarda PS5 e Xbox Series X|S, chi ha già acquistato il gioco su PS4 e Xbox One potrà fare l’upgrade gratuito e mantenere intatti i suoi salvataggi. Potete trovare tutte le informazioni in merito a queste versioni sulla pratica FAQ preparata da Toys for Bob. Chi gioca su PC, invece, dovrà prepararsi ad attendere più a lungo: il lancio su quest’ultima piattaforma è infatti previsto entro la fine del 2021 tramite Battle.net.