Hearthstone: arrivano il formato Classico e il nuovo set Principale

Blizzard Entertainment ha annunciato una serie di novità importanti per Hearthstone, il gioco di carte digitale free-to-play per PC e dispositivi mobili.

Per iniziare, la Casa di Irvine ha reso noto che dopo la rotazione dei set di quest’anno, il formato Standard includerà i set di carte dell’Anno della Fenice (Ceneri delle Terre Esterne, L’Accademia di Scholomance, Follia alla Fiera di Lunacupa, Mini-set Corse di Lunacupa), la prossima espansione e un nuovo set Principale. Quest’ultimo sarà gratis per tutti i giocatori e andrà a sostituire quelli Base e Classico nel formato Standard. Ecco come sarà suddiviso il set Principale:

88 carte dal set Classico (54 carte di classe e 34 carte Generiche)

54 carte dal set Base (41 carte di classe e 13 carte Generiche)

55 carte dal formato Selvaggio (36 carte di classe e 19 carte Generiche)

4 carte da Ceneri delle Terre Esterne (4 carte di classe del Cacciatore di Demoni)

4 carte dall’Apprendista Cacciatore di Demoni

1 carta dalle Vecchie Glorie (Forma d’Ombra)

29 nuove carte (20 carte di classe e 9 carte Generiche)

Ma non è tutto giacché tra le novità spicca anche l’arrivo del nuovo formato Classico. Questo permetterà ai giocatori di creare mazzi e competere utilizzando solamente le 240 carte originali di Hearthstone, quelle presenti sin dalla pubblicazione del gioco nell’ormai lontano 2014. I sistemi di ricompense, dei gradi e delle stagioni saranno gli stessi dei formati Standard e Selvaggio e, proprio come per questi formati, quello Classico avrà il proprio matchmaking. Con la pubblicazione del formato Classico, Hearthstone aumenterà anche il numero di slot per i mazzi da 18 a 27.