Nintendo Switch Online: ecco i giochi NES e SNES di febbraio

La Casa di Kyoto ha annunciato le nuove aggiunte di febbraio del catalogo di videogiochi riservato agli abbonati al servizio Nintendo Switch Online.

A partire dal prossimo 17 febbraio, infatti, gli abbonati potranno accedere senza costi aggiuntivi ad altri tre giochi per SNES e uno per NES. Si tratta del picchiaduro Doomsday Warrior, dello shoot’em up Psycho Dream e del platform Prehistorik Man per SNES; mentre sul versante NES abbiamo il puzzle game Fire ‘N Ice.