Rainbow Six Quarantine potrebbe cambiare nome a causa della pandemia

Sebbene fosse stato annunciato ben prima dello scoppio della pandemia di Covid-19, Rainbow Six Quarantine potrebbe cambiare nome per evitare che il pubblico associ il gioco a questo brutto periodo che stiamo vivendo.

Nel corso dell’ultimo incontro con gli investitori, infatti, Ubisoft ha reso noto che sta valutando un possibile cambio di nome proprio per far sì che l’immagine del gioco, e di riflesso della compagnia, non venga compromessa. Insomma, non è stata ancora presa una decisione definitiva, ma un’eventuale futura modifica al nome di Rainbow Six Quarantine non dovrebbe sorprendere nessuno.

Nessuna notizia, invece, circa una possibile finestra di lancio: lo sparatutto cooperativo resta rinviato fino a data da destinarsi.

