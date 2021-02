Annunciato Base One, un gestionale di stazione spaziale per PC e console

Il publisher Blowfish ha presentato Base One, un nuovo gestionale sviluppato da PixFroze che ci permetterà di costruire e gestire una stazione spaziale in una zona remota della galassia.

In Base One dovremo costruire una stazione di supporto per gli esploratori spaziali che si spingono fino agli angoli più remoti del cosmo, aiutandoli nella ricerca di pianeti adatti alla vita umana o alla raccolta di risorse. Dal momento che la stazione spaziale si troverà ben lontana dalla civiltà, il gioco spingerà molto sulle meccaniche survival offrendo una simulazione realistica dei bisogni del personale e dei coloni, pertanto sarà essenziale riuscire a gestire efficacemente le risorse a disposizione.

Infine, segnaliamo che Base One sarà disponibile nel corso del secondo trimestre dell’anno su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.