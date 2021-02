Minecraft Dungeons conta più di dieci milioni di giocatori

Forse non sarà così sorprendente, visto il franchise di cui stiamo parlando, ma Minecraft Dungeons può vantare un risultato incredibile: più di dieci milioni di giocatori. A dare l’annuncio è stato il blog ufficiale di Minecraft, che ha dichiarato come il successo di quello che è stato definito un passion project ha stupito tutti in quel di Mojang Studios. Merito non solo del nome che porta, ma anche di un gameplay che riesce ad essere allo stesso tempo semplice e divertente.

Per celebrare questo traguardo, Mojang ha annunciato che rilascerà gratuitamente un nuovo mantello e un nuovo animale da compagnia per tutti i giocatori di Minecraft Dungeons. Entrambi saranno disponibili a partire dal 24 febbraio, data del prossimo aggiornamento.