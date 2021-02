Assassin's Creed Chronicles: China disponibile gratuitamente

In occasione delle festività dedicate al nuovo anno cinese, Ubisoft ha deciso di regalare Assassin’s Creed Chronicles: China. Per poterlo ottenere, vi sarà sufficiente andare sulla pagina dedicata. L’offerta durerà fino al 16 febbraio alle ore 17:00, e il riscatto è possibile solo tramite la piattaforma Ubisoft Connect.

Ricordiamo che i Chronicles sono episodi minori della celebre saga di Ubisoft, che trasportano in uno stile grafico 2.5D la millenaria lotta fra gli Assassini e i Templari. In Assassin’s Creed Chronicles: China, in particolare, ci troveremo impegnati ad aiutare Shao Jun a vendicarsi nientepopodimeno che dell’imperatore cinese; il tutto avverà nell’affascinante ambientazione della Cina del XVI secolo.