Nioh 2 Complete Edition: l'ultima patch affronta i problemi di prestazioni

Se da un lato nessuno mette in dubbio validità dell’offerta proposta da Nioh 2 Complete Edition, dall’altra invece numerose voci avevano criticato i suoi problemi di prestazioni su PC. Sembra però che Team Ninja non abbia perso tempo: in una patch rilasciata stamattina, gli sviluppatori si sono infatti adoperati per cercare di risolvere i problemi più urgenti. In particolare, possiamo notare interventi sul framerate ballerino nel caso in cui le impostazioni fossero su “Alto”, e Team Ninja ha promesso che continuerà a monitorare la situazione. Altri interventi in futuro, dunque, sono tutt’altro che esclusi.

La patch non si limita a questo: fra i fix apportati a Nioh 2 Complete Edition possiamo anche trovare risoluzioni di crash, ulteriori opzioni di mappatura dei comandi e l’aggiustamento di un problema abbastanza esilarante, che poteva rendere la sensibilità del mouse così alta da rendere impossibile modificare le impostazioni.