Che un seguito del film di Sonic fosse già in lavorazione già si sapeva da un po’, ma un vero e proprio annuncio ufficiale di Sonic the Hedgehog 2 non era ancora arrivato. Giusto poco fa, Paramount Pictures ha però deciso di rimediare, rivelando la grafica del titolo. E i più attenti capiranno subito che ci fornisce un inidizio importante anche su chi vedremo a schermo.

Sembra proprio che oltre al porcospino blu che dà il nome al film in Sonic the Hedgehog 2 vedremo anche Tails, inseparabile amico di Sonic. Chissà se anche altri di loro si aggiungeranno al cast? Il teaser conferma anche la data di lancio del film, che arriverà nei cinema l’8 aprile 2022.