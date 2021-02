Valheim: le vendite superano il milione in soli otto giorni

Sembra che gli appassionati di survival abbiano trovato un nuovo titolo a cui dedicarsi. Coffee Stain ha infatti annunciato che Valheim, il suo survival a team vichingo entrato in Accesso Anticipato il 2 febbraio, ha già venduto più di un milione di copie. Il publisher ci tiene a sottolineare che il titolo sviluppato da Iron Gate ha anche raggiunto i seguenti traguardi:

Più di 11.000 recensioni positive su Steam;

su Steam; 160.000 giocatori in contemporane a di picco massimo, che su Steam lo hanno portato a superare GTA V, Apex Legends e Rocket League.

a di picco massimo, che su Steam lo hanno portato a superare GTA V, Apex Legends e Rocket League. Più di 127.000 spettatori in contemporanea su Twitch, raggiunti la sera dell’8 febbraio.

Lo studio svedese che si è occupato di creare questa piccola gemma ha già grandi piani per il futuro, e pochi giorni fa ha condiviso la roadmap per l’Accesso Anticipato. A noi, però, piace in particolare ricordare Valheim come il gioco che ha usato gli Amon Amarth come colonna sonora di un trailer.