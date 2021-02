BlizzCononline 2021: ecco il calendario completo dell'evento

Blizzard Entertainment ha pubblicato il calendario completo della BlizzCononline 2021, la manifestazione digitale che celebrerà i prodotti della Casa di Irvine.

Si partirà subito con la cerimonia di apertura in programma dalle 23:00 (ora italiana) del 19 febbraio. La cerimonia dovrebbe durare poco più di un’ora, dopodiché si passerà direttamente agli eventi dedicati ai singoli franchise targati Blizzard. L’evento potrà essere seguito in streaming attraverso sei diversi canali di trasmissione: cinque dedicati a World of Warcraft, Hearthstone, Diablo, Overwatch e ai giochi di strategia (StarCraft, Warcraft III: Reforged e Heroes of the Storm), e un canale principale di Blizzard che trasmetterà una selezione delle conferenze degli altri canali. Inoltre, le diverse parti della BlizzConline verranno anche archiviate come VOD dopo essere andate in onda, in modo tale da essere sempre consultabili anche dopo la fine della kermesse.

Il vasto programma completo può essere consultato tramite l’apposito sito ufficiale, ricordandovi che la BlizzCononline 2021 si concluderà il 21 febbraio all’1:30 circa.

