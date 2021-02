The King of Fighters XV: pubblicato il trailer di Joe Higashi

Sapete che ora è? Esatto, è l’ora di un nuovo trailer di The King of Fighters XV! Dopo Iori Yagami, Benimaru Nikaido, Meitenkun e Shun’ei, ecco che SNK ha confezionato un apposito video dedicato nientepopodimeno che a Joe Higashi.

Come ogni giovedì, infatti, la compagnia nipponica ha presentato un altro personaggio che farà parte del roster del picchiaduro in uscita nel corso del 2021. Su quali piattaforme? È acora presto per dirlo dal momento che SNK non ha fatto trapelare nulla a riguardo. Speriamo di avere notizie a riguardo nell’immediato futuro, nel frattempo l’appuntamento è fissato per il prossimo giovedì per un nuovo trailer di The King of Fighters XV.