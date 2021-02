Tales from the Borderlands sta per tornare in commercio

Dopo essere stato ritirato dal commercio, Tales from the Borderlands sta per tornare disponibile non solo su PC, PS4 e Xbox One, ma anche su PS5 e Xbox Series X|S.

È stato annunciato che l’avventura episodica sviluppata dalla defunta Telltale uscirà nuovamente sugli store digitali delle rispettive piattaforme a partire dal 17 febbraio. Precisiamo che su PC sarà disponibile sia tramite Steam che sull’Epic Games Store.

Tales from the Borderlands è un’avventura che funge da prequel di Borderlands 3 narrando la storia di Fiona e Rhys, due buoni a nulla intenzionati a fare una fortuna vendendo una Chiave della Cripta fasulla.

