Star Wars: Republic Commando potrebbe approdare su Switch

A distanza di oltre quindici anni dalla pubblicazione originale, Star Wars: Republic Commando potrebbe essere in dirittura di arrivo su Switch.

Il noto data miner NWPlayer123 ha infatti scovato un aggiornamento dei server Nintendo in cui si fa riferimento a un update pubblicato ieri per Star Wars: Republic Commando, la cui conversione per la console della Grande N dovrebbe essere in lavorazione presso Aspyr Media.

A questo punto è probabile che l’annuncio sia dietro l’angolo, e che il presunto port di questo affascinante sparatutto tattico sia ormai pronto per la pubblicazione. Incrociamo le dita.

