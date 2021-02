Battlefield 6: DICE LA e Vince Zampella potrebbero essere coinvolti

Non è un mistero che Battlefield 6 sia in sviluppo, d’altronde la stessa Electronic Arts ne ha più volte ribadito non solo l’esistenza, ma anche il generico periodo di uscita (fine 2021). Se però da un lato sappiamo che lo sviluppo è portato avanti da DICE, dall’altra adesso spunta fuori un’indiscrezione secondo cui a dare manforte allo studio svedese ci sarebbe la succursale di Los Angeles guidata da oltre un anno da Vince Zampella.

Una piccola conferma di tale coinvolgimento arriverebbe direttamente da Justin Wiebe, senior design director di DICE LA, che su Twitter ha dichiarato di essere al lavoro su un nuovo Battlefield. Peccato che Wiebe non abbia spiegato se stia lavorando a un progetto del tutto inedito, per esempio uno spin-off, o se lo studio californiano stia supportando la realtà svedese nello sviluppo di Battlefield 6. Solo il tempo saprà dircelo. O un annuncio ufficiale, ci accontentiamo anche di quello.

