Assetto Corsa Competizione: disponibile il British GT Pack

Preparatevi, piloti provetti, perché presto dovrete mostrare la vostra abilità in tre nuovi circuiti! Assetto Corsa Competizione si è infatti aggiornato con il DLC British GT Pack, disponibile da oggi su PC (Steam) al prezzo di 12,99€. Per quanto riguarda PS4 e Xbox One, invece, 505 Games e Kunos Simulazioni promettono che il DLC arriverà nel corso della primavera. Ma lasciamo che siano i motori a parlare e andiamo a vedere assieme il trailer.

Con il British GT Pack, su Assetto Corsa Competizione arriverà tutta l’azione del British GT Championship 2019 by SRO Motorsports Group, completa di 40 livree e 70 piloti aggiornati alla stagione 2019, oltre ovviamente a tre iconici circuiti inglesi:

Donington Park

Oulton Park

Snetterton

Sarà anche disponibile una stagione dedicata del campionato, accessibile a tutti i giocatori che hanno aggiornato il gioco alla versione 1.7. I tre nuovi circuiti, invece, posso essere selezionati solo da chi possiede il British DLC Pack.