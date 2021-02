Il prossimo personaggio di Street Fighter V rivelato per errore

Ancora non è arrivato Dan e Street Fighter V già si prepara a rivelare chi sarà il prossimo personaggio a calcare il ring. O meglio, si stava preparando, prima che la sorpresa venisse rovinata per errore da Twitch. Nel breve trafiletto di presentazione della trasmissione di Capcom prevista per giovedì, il servizio di streaming ha infatti svelato la presenza di Eleven. Il messaggio è stato prontamento corretto, ma non prima che attenti osservatori lo salvassero.

Per quanto riguarda Eleven, di lui sappiamo che è il predecessore di Twelve da Street Fighter III, e che quindi con tutta probabilità adotterà uno stile di combattimento simile. È inoltre altamente plausibile che questo sarà anche l’ultimo personaggio ad aggiungersi al roster di Street Fighter V; voci di un seguito in lavorazione sono infatti da tempo nell’aria.