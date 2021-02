King of Seas rinviato a maggio, sarà pubblicato da Team17

Ottime notizie per 3DClouds: il team italiano è infatti riuscito a stringere un accordo di publishing con Team17 per il suo piratesco titolo King of Seas. L’annuncio è stato dato tramite i canali social, e ha purtroppo incluso una notizia meno lieta: la data di lancio del gioco è infatti stata spostata dal 18 febbraio al mese di maggio. Su con gli spiriti, rinfrancatevi con questo nuovo trailer.

L’accordo garantirà a 3DClouds risorse addizionali utili a rendere ancora migliore l’esperienza di gioco; in particolare, permetterà al team di tradurre King of Seas in tedesco, francese, spagnolo e cinese (la lingua italiana, come potete immaginare, era già prevista). L’action RPG sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch al prezzo di 24,99€.